Il Milan si prepara alla trasferta inglese contro il Bournemouth con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e proseguire il proprio cammino in Europa League. Dopo il successo per 3-2 contro l'Atalanta, Ruben Amorim valuta alcune modifiche alla formazione, con particolare attenzione ai giocatori che hanno trovato meno spazio nell'ultimo impegno di campionato. Tra i nomi da seguire ci sono Alphadjo Cisse, Davide Bartesaghi e Ardon Jashari, pronti a giocarsi le proprie opportunità nella sfida di giovedì 22 ottobre.

Cisse cerca spazio dopo la tripletta europea

Dopo aver trascorso l'intera partita contro l'Atalanta in panchina, Alphadjo Cisse punta a tornare titolare. La tripletta realizzata contro il Salisburgo ha confermato le qualità del giovane attaccante, che potrebbe rappresentare una soluzione importante per aumentare imprevedibilità e incisività negli ultimi metri.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il trequartista dovrebbe partire dal primo minuto contro il Bournemouth. Una nuova occasione per dimostrare di poter essere una risorsa anche nelle rotazioni della prima squadra.

Bartesaghi e Jashari, possibili novità

Tra i giocatori che potrebbero trovare spazio c'è anche Davide Bartesaghi, candidato a una maglia da titolare sulla fascia. Il giovane italiano potrebbe beneficiare delle rotazioni previste da Amorim per affrontare una trasferta impegnativa senza sovraccaricare i giocatori più utilizzati.

Attenzione anche ad Ardon Jashari. Il centrocampista ha lasciato buone impressioni nella vittoria contro il Salisburgo e spera di trovare maggiore continuità dopo una stagione precedente condizionata da un grave infortunio.