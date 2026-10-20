Europa League, Vassilis Fotias arbitrerà Bournemouth-Milan di giovedì 22 ottobre. Ecco la squadra arbitrale completa, con VAR e assistenti.

Stefania Palminteri
- Milano

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È stato designato l’arbitro di Bournemouth-Milan, sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00. A dirigere l’incontro sarà il greco Vassilis Fotias, scelto per la partita che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta al Vitality Stadium.

Bournemouth-Milan, la squadra arbitrale completa

Di seguito la designazione ufficiale per la sfida europea tra Bournemouth e Milan:

  • Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia)
  • Assistenti: Andreas Meintanas (Grecia), Michail Papadakis (Grecia)
  • Quarto ufficiale: Alexandros Tsakalidis (Grecia)
  • VAR: Dennis Higler (Paesi Bassi)
  • AVAR: Alan Kijas (Austria)

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