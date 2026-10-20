Europa League, Vassilis Fotias arbitrerà Bournemouth-Milan di giovedì 22 ottobre. Ecco la squadra arbitrale completa, con VAR e assistenti.
Leao-Milan, addio in estate?
È stato designato l’arbitro di Bournemouth-Milan, sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League e in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21:00. A dirigere l’incontro sarà il greco Vassilis Fotias, scelto per la partita che vedrà i rossoneri impegnati in trasferta al Vitality Stadium.
Bournemouth-Milan, la squadra arbitrale completa
Di seguito la designazione ufficiale per la sfida europea tra Bournemouth e Milan:
- Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia)
- Assistenti: Andreas Meintanas (Grecia), Michail Papadakis (Grecia)
- Quarto ufficiale: Alexandros Tsakalidis (Grecia)
- VAR: Dennis Higler (Paesi Bassi)
- AVAR: Alan Kijas (Austria)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Athekame incanta il Lione, L’Équipe scomoda Beckham: il Milan osserva
News Milan
Milan, Tutto pronto per la sfida contro il Bournemouth
News Milan
Rabiot si prende il Milan: numeri da leader e un record che certifica la sua crescita
News Milan
Mercato Milan, Tutto fermo in casa Cardinale: attesi nuovi nomi per Gennaio
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti