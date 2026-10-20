Youssouf Fofana torna a parlare del suo addio al Milan e racconta i retroscena che hanno accompagnato il trasferimento al Siviglia nelle ultime ore del mercato estivo. Il centrocampista francese, passato in Spagna con la formula del prestito secco, ha spiegato in un'intervista a El País le ragioni della sua scelta, soffermandosi soprattutto sulla prospettiva di trovare maggiore spazio e sulla fiducia ricevuta dal nuovo club.

Fofana spiega l’addio al Milan

Il trasferimento si è concretizzato in tempi molto rapidi, senza lasciare al giocatore grandi margini di riflessione. A fare la differenza, secondo il racconto del francese, è stata soprattutto la volontà del Siviglia di puntare su di lui.

“È successo tutto molto in fretta. Non ho avuto tempo di pensare, ma c’era una cosa importante: il Siviglia mi voleva davvero. Non volevo continuare ad aspettare al Milan perché sapevo che non avrei giocato. Vado dove mi vogliono e dove hanno fiducia in me”, ha dichiarato Fofana a El País.

“Non c’è rancore”: il messaggio sul Milan

Fofana ha poi affrontato direttamente il tema della separazione dai rossoneri, spiegando di non nutrire risentimento nei confronti del club nonostante una gestione della situazione che, a suo giudizio, avrebbe potuto seguire strade differenti.

“C'erano altri modi per gestire la situazione, ma hanno scelto il loro e non c'è rancore. Oggi siamo tutti contenti: sono al Siviglia e loro hanno la squadra che volevano”, ha aggiunto il centrocampista.