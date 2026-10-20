Zachary Athekame continua a mettersi in evidenza con la maglia dell’Olympique Lione. L’esterno svizzero, trasferitosi in Francia dal Milan con la formula del prestito secco, è stato protagonista anche nella vittoria contro il Nizza, contribuendo al successo con un altro assist e conquistando il premio di migliore in campo. Una prestazione che non è passata inosservata nemmeno alla stampa francese, con L’Équipe che ha scelto un paragone di grande prestigio per descrivere la qualità dei suoi cross.

Athekame come Beckham: il paragone di L’Équipe

A colpire è stata soprattutto la capacità dello svizzero di creare pericoli dalla fascia, mettendo i compagni nelle condizioni di concludere a rete. Una qualità che ha spinto L’Équipe a utilizzare una frase particolarmente significativa: “Deve avere un VHS di Beckham in casa”.

Un riconoscimento importante per un giocatore giovane, che sta sfruttando l’esperienza in Francia per trovare continuità e aumentare il proprio peso all’interno della squadra.

I numeri di Athekame con il Lione

L’inizio di stagione dell’esterno classe 2004 è stato finora positivo. Con la formazione francese ha collezionato nove presenze, mettendo a referto due gol e tre assist tra campionato e competizioni europee.

Il rendimento non si limita ai numeri: Athekame sta mostrando personalità, capacità di spinta e qualità nei cross, caratteristiche che gli hanno permesso di ritagliarsi uno spazio importante.

Prima chiamata con la Svizzera: cresce anche in Nazionale

Alle prestazioni con il Lione si aggiunge il percorso con la nazionale maggiore svizzera. Il commissario tecnico Murat Yakin gli ha concesso la prima convocazione, permettendogli di raccogliere quattro presenze, tre delle quali da titolare, e di servire un assist al debutto.

Un’esperienza che può contribuire ulteriormente alla sua crescita, mettendolo alla prova anche a livello internazionale. Per Athekame, il prestito in Francia si sta trasformando in un’occasione importante per accumulare minuti e responsabilità.

Intanto, il Milan può osservare da vicino i progressi di un giocatore che sta attirando l’attenzione della stampa francese. Il paragone con Beckham è suggestivo, ma saranno la continuità e il rendimento nel corso della stagione a indicare quanto l’esterno svizzero potrà crescere ancora.