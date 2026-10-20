Dopo aver trascorso tutti i novanta minuti in panchina contro l’Atalanta, Alphadjo Cisse è pronto a tornare protagonista. Il giovane trequartista italiano dovrebbe partire dal primo minuto nella trasferta contro il Bournemouth, in programma giovedì 22 ottobre alle 21:00 e valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League.

Cisse vuole riprendersi il Milan

La tripletta realizzata contro il Salisburgo ha messo in evidenza le qualità del giovane rossonero, capace di incidere sotto porta e di sfruttare gli spazi a disposizione. La sfida contro gli inglesi potrebbe offrirgli una nuova opportunità per confermare quanto di buono mostrato in Europa.

Dopo il riposo in campionato, Cisse punta a ritrovare spazio e continuità, cercando di convincere Ruben Amorim a inserirlo sempre più stabilmente nelle rotazioni.

Amorim valuta le alternative offensive

La trasferta inglese rappresenta anche un’occasione per gestire le energie della rosa. Il tecnico portoghese dovrà scegliere la formazione più adatta per affrontare una partita impegnativa, nella quale serviranno qualità e intensità.

Cisse potrebbe garantire imprevedibilità tra le linee e nuove soluzioni negli ultimi metri. Per il giovane italiano, partire titolare sarebbe un’opportunità importante per proseguire il proprio percorso di crescita e confermare di poter essere una risorsa per il Milan.