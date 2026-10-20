L'analista di mercato Fabrizio Romano ha dichiarato che il negoziato tra il Milan e Krosche è ancora in corso, ma ha raggiunto uno stadio molto avanzato

Fabrizio Romano, intervistato sul suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento sulla trattativa tra il Milan e Markus Krosche: "Desideravo menzionare anche il Milan, poiché il club ha sicuramente ritrovato stabilità in termini di risultati. Sebbene il finale della gara con l'Atalanta sia stato difficile da gestire, i tre punti conquistati sono stati fondamentali; non si devono dimenticare i tre gol segnati, e la prestazione fino a quel momento è stata davvero positiva e convincente da parte del Milan. Inoltre, riguardo al Milan, non si può omettere il fatto che l'arrivo di Markus Krosche come nuovo Head of Football sia imminente. Attualmente non è ancora ufficiale, ma il discorso è molto ben avviato. Krosche, in segno di rispetto verso l'Eintracht, ha voluto prima congedarsi e salutare il club tedesco.è ora disponibile, ma ci sarà comunque da discutere riguardo a eventuali compensazioni per l'Eintracht; tuttavia, l'era disi è conclusa, e il Milan è pertanto pronto a compiere tutti i passi necessari per cercare di ingaggiarlo".

“La fiducia nei confronti di Amorim sta crescendo grazie alle ultime prestazioni, e l'idea di aggiungere un altro elemento come l'Head of Football, che è chiaro che al Milan mancava, evidenzia le ambizioni del Diavolo. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, il difensore rimane la priorità per il club di via Aldo Rossi. Era una mossa che il Milan aveva intenzione di attuare anche nei giorni finali del mercato estivo e ora cercherà di concretizzarla a gennaio”.