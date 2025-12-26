Borghi: “Fullkrug? Non è tanto l’età, quanto la condizione fisica”

Stefano Borghi è intervenuto ai microfoni del suo canale YouTube in cui ha parlato del calciomercato del Milan

Stefano Borghi ha parlato in un video sul proprio canale YouTube in merito a Fullkrug:

“I problemi intorno alla figura di Fullkrug sono 2: il primo la carta d’identità, Fullkrug a febbraio compirà 33 anni. Per me questo non è un problema perchè arriva un giocatore di esperienza, già fatto, abituato a certi spogliatoi, impegni, scenari. Poi il Milan non sta facendo un investimento sul futuro ma è un prestito. È un acquisto del momento, istant. In questo senso la carta d’identità è la cosa meno problematica. Il problema principale è l’ultimo anno e mezzo. Ha fatto veramente poco, non segna da aprile, quest’anno non ha ancora trovato la via della rete, solo 3 i centri nella sua prima stagione al West Ham. Questa è la cosa da capire. Qual è il livello di attivazione dei Fullkrug. Però il dubbio vero riguarda le sue condizioni fisiche perchè questa discontinuità è stata data da un infortunio molto serio e da una serie di problematiche accessorie che non gli hanno permesso di entrare in condizione. Va aggiunto che Fullkrug questo anno e mezzo di enorme difficoltà lo ha vissuto dopo un trasferimento in un club che è andato completamente alla deriva”.