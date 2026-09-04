Il Milan che si è presentato all'inizio di questa stagione è notevolmente cambiato, specialmente in attacco. Dopo sette anni, Rafael Leao è stato venduto e il nuovo protagonista rossonero è un altro portoghese, Gonçalo Ramos, acquistato per 74 milioni di euro. Contemporaneamente, Amorim sta scommettendo molto sul giovanissimo talento italiano Alphadjo Cisse, che ha già risposto con un gol e due ottime performance. Proprio su questi due giocatori si è soffermato Zvonomir Boban, intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Zvonomir Boban si è concentrato su alcuni dei nuovi volti del Milan che sono arrivati dal mercato nei mesi recenti

"Ramos ha un costo esagerato, però si muove bene per segnare e ha una buona visione della porta, ma non siamo ancora a livello di qualità che trasforma le partite. Al contrario, la storia di Cisse mi ha colpito, un ragazzo che è emerso dal nulla grazie al suo talento. "

La stagione delle competizioni europee sta per ricominciare, con la Champions League che riprenderà dopo questo weekend e l'Europa e Conference League che seguiranno nella settimana successiva. La Gazzetta dello Sport ha colto l'occasione per intervistare l'ex milanista Zvonimir Boban, opinionista di Sky Sport e Presidente della Dinamo Zagabria. Durante la lunga conversazione con il quotidiano, ha avuto la possibilità di discutere del Milan, squadra per cui Boban ha giocato e in passato ha ricoperto ruoli dirigenziali, ma non molto fortunati.

Il commento di Zvonomir Boban sulla conduzione del Milan nelle ultime stagioni

"Il Milan non fa cose da Milan da parecchio tempo, in nessun aspetto. Non vedo progressi, a parte il coraggio e la determinazione di giocare un calcio offensivo. Lo scorso anno ha perso contro il Cagliari perché ha giocato per tutta la stagione in modo difensivo: nei momenti decisivi, non è stato in grado di controllare la partita. "