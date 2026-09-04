Il Milan deve affrontare le prime assenze nei primi match ufficiali della stagione. In vista dell'incontro di domenica sera alle 20. 45 contro la Juventus, il difensore italiano Matteo Gabbia è a rischio partecipazione a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia, che gli aveva già impedito di essere presente nell'ultima amichevole pre-campionato contro il Manchester United. Non sorprende che Fikayo Tomori sia stato reintegrato: l'infortunio di Gabbia ha riaperto le porte all'inglese.

Questa mattina Tuttosport conferma: "L'incertezza. Gabbia ha ancora problemi alla caviglia". Ieri il difensore italiano ha svolto un allenamento separato in palestra, riducendo quindi le chance di essere convocato per la trasferta di domenica sera. Nel frattempo, Fikayo Tomori ha partecipato per la prima volta dopo diverse settimane al lavoro di squadra, dopo essere stato escluso.

Inizia una nuova fase per il centrale inglese: Tomori è passato da essere isolato a essere reintegrato nel gruppo. La sua mancata cessione negli ultimi giorni di mercato, l'impossibilità per il Milan di ingaggiare un altro difensore e i problemi di Matteo Gabbia, che ha accusato nuovamente dolori alla caviglia, hanno spinto il tecnico Ruben Amorim a decidere di riaccogliere Tomori nella rosa. Di conseguenza, ieri si è svolto il primo allenamento del numero 23 con i compagni di squadra.

L'incontro con Amorim

riprende gli allenamenti con il gruppo a Milanello. Anche se non aveva lasciato il centro di allenamento nelle ultime settimane, continuava a lavorare in modo isolato. Ieri è tornato a lavorare insieme ai suoi compagni, in vista della partita contro ladove realizzò il suo primo gol con la maglia rossonera. Il Corriere dello Sport titola questa mattina: "Tomori in gruppo: incontro con Amorim". Alcune immagini pubblicate dal Milan mostrano il saluto tra Tomori e il tecnico Amorim, con sorrisi e una stretta di mano. Si riparte da questo punto.