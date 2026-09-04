Per il primo grande incontro della stagione, Ruben Amorim prevede di adottare il suo schema di gioco preferito: il 3-4-2-1. Maignan sarà nuovamente in porta con la fascia da capitano. De Winter è probabile che rimanga titolare in difesa centrale poiché Gabbia potrebbe non essere disponibile, insieme al nuovo acquisto Gila e a Pavlovic. Sulle fasce, in attesa dell'esordio di Diego Moreira, ci saranno Chukwueze e Bartesaghi, leggermente in vantaggio nel confronto con Estupinan. In attacco, Pulisic entrerà durante il match, quindi Cisse sarà in campo fin dall'inizio; insieme a loro, a supportare Goncalo Ramos, ci sarà Rabiot nella posizione di trequartista. In mezzo al campo, insieme a Modric, Musah è in pole position rispetto a Jashari. Tomori è stato convocato dopo il suo reintegro nella squadra. Anche l’ultimo acquisto, Hutchinson, riceve la sua prima chiamata.

Dopo aver ottenuto due vittorie nelle prime due partite di campionato, il Milan di Ruben Amorim si prepara per il primo grande incontro della stagione, che si svolgerà nella terza giornata della Serie A: all'Allianz Stadium, con inizio domenica 6 settembre alle 20:45, ci sarà il confronto con la Juventus. Di seguito sono fornite tutte le informazioni utili per la partita: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e modalità di visione del match.

La probabile formazione(3-4-2-1)

16 Maignan34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic21 Chukwueze 14 Modric 80 Musah 33 Bartesaghi12 Rabiot 70 Cisse9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 2 Estupinan, 30 Jashari, 28 Comotto, 56 Saelemakers, 22 D. Moreira, 8 Loftus-Cheek, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim