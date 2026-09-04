Con la chiusura del calciomercato è il momento di analizzare le mosse del Milan, che ha dimostrato di aver cambiato approccio rispetto agli anni passati, ma presenta ancora alcune mancanze nella squadra. Ora il club rossonero intende proseguire verso il prossimo obiettivo, tipico al termine delle trattative: il rinnovo dei contratti dei pezzi più importanti della rosa. Secondo la Gazzetta dello Sport, i due nomi in cima alla lista sono Adrien Rabiot e Strahinja Pavlovic.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha offerto un'analisi sull'atteggiamento del Milan durante il mercato e ha accennato anche alle prossime operazioni. Il titolo del giornale recita: "Milan, solo stelle". Si legge poi: "Nel mirino i top: Rabiot e Pavlovic saranno tutelati". Nel sottotitolo viene fornita una sintesi generale delle trattative degli ultimi tempi: "Il mercato estivo ha mostrato come si comporterà il Diavolo: stop a spese per calciatori a basso costo. L'acquisto di un grande difensore è solo posticipato a gennaio: in prima linea Inacio dello Sporting".

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, assegnando un voto al mercato del Milan

"Do 8 per come è iniziato il mercato! Anche se sono stati investiti 100 milioni, ingaggiare Goncalo Ramos e Gila subito sul mercato merita sicuramente un 8. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione dei giocatori in esubero e per i nuovi arrivi - a mio avviso troppo costosi - di Moreira e Hutchinson, non si sa bene come integrarli, diciamocelo chiaramente. . . non è chiaro dove collocarli! Il mercato ottiene un voto insufficiente. La valutazione della seconda parte del mercato non può superare il 5, secondo me. Va però considerato anche il periodo da giugno in avanti, non solo come si è gestita la situazione ad agosto. Quindi Goncalo Ramos e Gila non possono essere considerati come acquisti trascurabili o di scarso valore. In definitiva, do un 6 al Milan, ecco".