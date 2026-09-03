Con la chiusura del calciomercato, una certezza in casa Milan riguarda Alexis Saelemaekers. Nonostante le numerose voci circolate sul suo futuro nel corso dell'estate, il giocatore belga è rimasto in rossonero e sarà una delle risorse a disposizione di Ruben Amorim per la nuova stagione.

Il tecnico portoghese ha sempre apprezzato le caratteristiche dell'esterno, considerato utile per duttilità, intensità e capacità di interpretare diversi ruoli.

Saelemaekers, una risorsa importante per Amorim

Saelemaekers può rappresentare una soluzione preziosa nello scacchiere del Milan. Il belga è in grado di agire sulla fascia, ma anche di adattarsi ad altre posizioni grazie alla sua disponibilità e alle sue qualità tattiche.

In una stagione ricca di impegni, avere un giocatore capace di ricoprire più ruoli può diventare un fattore importante. Amorim potrà quindi contare su un elemento già ben inserito nell'ambiente e pronto a ritagliarsi uno spazio significativo.

Dopo il mercato, testa solo al campo

Archiviata la sessione estiva, il futuro di Saelemaekers non è più un tema di mercato. Ora il belga può concentrarsi esclusivamente sul campo e provare a conquistare un ruolo sempre più importante nelle gerarchie rossonere.

Il Milan si prepara così ai prossimi impegni con una certezza in più: Saelemaekers resta e vuole essere protagonista della nuova squadra di Amorim.