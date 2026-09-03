Sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato il reintegro in rosa di Fikayo Tomori, tornato ad allenarsi con il gruppo dopo un periodo trascorso ai margini del progetto. Secondo il giornalista, dietro la decisione del Milan ci sarebbe soprattutto la volontà di Ruben Amorim.

Pellegatti: “Il Milan ha cercato un difensore”

Pellegatti ha ricordato le valutazioni effettuate dal club nelle ultime ore di mercato per rinforzare il reparto arretrato.

“Abbiamo cercato di capire come sia nata l’idea del reintegro di Tomori. Chi è stato il fautore di questa scelta? Già qualcosa si era capito nelle ore precedenti, quando il Milan ha cercato disperatamente un difensore, un ruolo che Gerry Cardinale non ha mai considerato prioritario in questa campagna di rafforzamento”.

Secondo Pellegatti, il proprietario avrebbe sempre ritenuto sufficiente il reparto a disposizione: “Diceva: ‘No, siamo a posto così’, e anche Amorim concordava sul fatto di essere a posto in difesa”.

Il problema di Gabbia e il possibile rischio per Juventus-Milan

Il giornalista ha poi collegato il reintegro di Tomori anche alla situazione di Matteo Gabbia, alle prese con un problema alla caviglia.

“Magari rivedendo le partite contro Torino e Venezia, Amorim ha avuto dei ripensamenti. Forse questo reintegro è stato spinto anche dal problema alla caviglia che Matteo Gabbia si trascina da diverso tempo”.

Pellegatti ha aggiunto: “Conoscendo Gabbia, stringerà ancora una volta i denti, ma sarebbe stato un rischio andare a Torino con così pochi difensori”.

“È stato Amorim il fautore della scelta”

Secondo il giornalista, il tecnico portoghese avrebbe quindi avuto un ruolo decisivo nella decisione di riportare Tomori all'interno del gruppo.

“Ma chi è stato, quindi, il reale fautore di questa decisione? È stato Amorim. Per Cardinale non è mai stata una priorità, ma Amorim ha capito che Tomori andava reintegrato non solo per una questione quantitativa, ma anche per la qualità del reparto”.

Il difensore inglese torna così a disposizione del tecnico in un momento importante, con il Milan impegnato nella preparazione della delicata trasferta contro la Juventus.