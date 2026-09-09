Luca Bianchin, un reporter, ha commentato il pareggio tra Juventus e Milan di ieri sera su La Gazzetta dello Sport

"Quando ci siamo già incrociati, io e te? Boh, nel 2022, nel 2024, anche durante la passata stagione. La sfida tra Juve e Milan termina in parità come tanti altri incontri in questo periodo, con una differenza: questo è un 1-1, non uno 0-0. Un riassunto per chi non ha seguito: il Milan è andato in vantaggio grazie a Alphadjo Cisse al 68', mentre la Juve ha pareggiato con un colpo di testa di Gatti al 92'. Sì, un'altra partita risolta all'ultima istante, proprio come le tre di ieri. Sì, entrambi i marcatori non erano presenti all'inizio della partita. Ecco il potere delle sostituzioni. In classifica, entrambe le squadre raggiungono 7 punti, a -2 da Inter e Roma".

"A un primo sguardo, è giusto affermare che la Juve aveva quantomeno il diritto a un pareggio. Ha dimostrato di essere a lungo la squadra migliore, generando le uniche occasioni della gara e mostrando determinazione nel tentativo di riportarsi in pari. Il Milan ha avuto una difesa molto solida, e se fosse stata guidata da Allegri, avremmo discusso di gabbione e corto muso per una settimana. In questa fase di sviluppo, ci sta. In onore della storica rivalità, la partita è terminata con un lieve accenno di rissa a centrocampo. Nulla di preoccupante".