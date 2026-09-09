Uno dei principali interrogativi della stagione del Milan, una volta concluso il mercato estivo, riguardava la solidità della difesa e la sua dotazione numerica. In particolare, il club ha subito fatto un'acquisizione, portando a casa Mario Gila all'inizio della finestra di mercato estiva, ma successivamente ha scelto (o non ha potuto) prendere un altro giocatore che sarebbe stato utile per migliorare ulteriormente il livello della difesa milanese. Attualmente, la linea difensiva appare un po' carente e sicuramente suscettibile di miglioramento, considerando che senza Gila ha mostrato alcune lacune.

Nella prossima sessione di mercato sarà all’in per Gonçalo Inacio

Oggi la Gazzetta dello Sport propone un'analisi complessiva sulla difesa del. Si inizia con, che nelle prime tre partite ha avuto le migliori prestazioni in campo, sebbene non abbia risolto del tutto le problematiche difensive della squadra rossonera, le quali possono comunque essere migliorate nei prossimi mesi. La rosea infatti osserva: "I due gol subiti senza Gila, Amorim ha poche opzioni: Gabbia e Tomori non sono al meglio, Diawara è da scoprire. A gennaio sprint Inacio". Gonçalo Inacio era già stato cercato durante l'estate, ma non si è riusciti a concludere l'affare in tempo utile.