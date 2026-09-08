Il Milan si prepara ad entrare nella prima fase delicata della stagione. Dopo le prime tre giornate di campionato, chiuse con sette punti, la squadra di Ruben Amorim è attesa da un calendario che metterà alla prova non soltanto la condizione fisica, ma anche le capacità di gestione del tecnico portoghese.

Da sabato inizierà infatti un ciclo ravvicinato con tre partite in appena otto giorni. Prima la trasferta contro la Lazio, poi l'esordio europeo con il Benfica e infine il ritorno in campionato contro il Lecce.

Si riparte dall’Olimpico

Il prossimo appuntamento sarà quello più immediato e anche particolarmente complicato. Sabato 12 settembre alle 18 il Milan farà visita alla Lazio all'Olimpico, contro una squadra che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi.

I biancocelesti hanno infatti conquistato tre vittorie nelle prime tre giornate e arriveranno alla sfida da capolista. Gennaro Gattuso ha concesso a sua volta una giornata di riposo alla squadra dopo il successo di Udine, con la preparazione della partita contro i rossoneri che riprenderà da mercoledì.

Per Amorim sarà quindi importante capire quanto il Milan sia riuscito a recuperare dopo le energie spese contro la Juventus.

Primo appuntamento europeo

Dopo l'Olimpico, l'attenzione si sposterà immediatamente sull'Europa. Il Milan debutterà infatti contro il Benfica il 16 settembre, in una sfida che rappresenterà il primo appuntamento internazionale della nuova gestione.

Sarà anche un'occasione per verificare la profondità della rosa. Con partite così ravvicinate, Amorim dovrà necessariamente distribuire le energie e trovare il giusto equilibrio tra continuità e rotazioni.

Il tecnico portoghese avrà quindi l'opportunità di valutare diversi giocatori che nelle prime tre giornate hanno avuto meno spazio, senza però perdere competitività.

Attenzione all’ultimo ostacolo

Il terzo appuntamento arriverà il 20 settembre contro il Lecce. Una gara che, sulla carta, potrebbe sembrare meno impegnativa rispetto alle due precedenti, ma che proprio per questo potrebbe diventare fondamentale.

Dopo una trasferta complicata e il debutto europeo, il Milan dovrà dimostrare di avere la maturità necessaria per affrontare anche una partita nella quale sarà chiamato a fare maggiormente la partita.

Il calendario offre dunque ad Amorim tre occasioni diverse per misurare la crescita della sua squadra. Lazio, Benfica e Lecce diranno qualcosa in più sul nuovo Milan: non soltanto in termini di risultati, ma soprattutto sulla capacità di mantenere identità e intensità quando gli impegni iniziano ad aumentare.