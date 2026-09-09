Giornata di celebrazioni in casa Milan, con la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri: oggi è il compleanno del fuoriclasse Luka Modric che compie 41 anni. Nato a Zara il 9 settembre 1985, il centrocampista croato ha segnato un'epoca nel calcio negli ultimi 15 anni, specialmente con la maglia del Real Madrid e della nazionale croata. Dallo scorso anno ha realizzato il suo sogno di indossare la maglia del Milan, squadra per cui ha tifato da bambino: non è solo un giocatore che si fa notare, ma è costantemente tra i migliori in campo, portando sia qualità che quantità nel suo gioco, anche rispetto a molti compagni più giovani.

Il palmarès di Luka Modric è impressionante; è sufficiente sapere che è il giocatore che ha conseguito il maggior numero di trofei nella storia del Real Madrid: ha vinto 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re, 5 Supercoppe spagnole, 6 Champions League, 5 Supercoppe europee, 5 Coppe del mondo per club e 1 Coppa intercontinentale. Inoltre, ha raggiunto il secondo posto ai Mondiali con la Croazia, conquistando il Pallone d'Oro, oltre a sei titoli nazionali con la Dinamo Zagabria all'inizio della sua carriera. Ora il suo obiettivo è quello di vincere anche con il Milan. Con il club rossonero ha collezionato un totale di 40 partite, mettendo a segno 2 reti e fornendo 3 assist.