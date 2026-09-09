Nella giornata di ieri, i membri della squadra del Milan hanno usufruito di una giornata di relax. L'allenatore rossonero Ruben Amorim ha scelto, dopo l'allenamento di scarico di lunedì, che ha avuto luogo il giorno successivo alla grande sfida di Torino contro la Juventus, di concedere un intervallo di 24 ore al suo team per sfruttare al meglio una delle ultime settimane lunghe che hanno a disposizione. Il gruppo tornerà ad allenarsi oggi mattina sui campi di Milanello.

Ci sono solo tre giorni prima della prossima partita del Milan, che sabato alle 18 scenderà in campo allo stadio Olimpico contro la Lazio, attualmente prima nella classifica con punteggio pieno. Dopo l'allenamento di stamattina, Amorim convocherà nuovamente la squadra per domani e venerdì mattina. Dopo la conferenza stampa, che si svolgerà come di consueto nel pomeriggio, la squadra partirà per Roma per la sua terza trasferta della stagione nelle prime quattro partite di campionato.

Nell'ultima puntata di QSVS su Telelombardia, il famoso giornalista Fabrizio Biasin ha discusso della partita di domenica sera tra Juventus e Milan, terminata con un pareggio, esprimendo alcune riserve riguardo a entrambe le squadre. Ecco i suoi commenti.

"Un aspetto che dovrebbe suscitare una certa preoccupazione, anche se è vero che siamo solo all'inizio, è che mentre il Milan e la Juventus stanno cercando di ritrovare il loro equilibrio, devono recuperare posizioni su squadre che l'anno scorso si sono piazzate davanti a loro e che non hanno ancora ridotto il gap. Inter, Roma, Como e Napoli sono in vantaggio. ”