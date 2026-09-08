Il Milan ha trovato in Mario Gila una delle sorprese più positive di questo inizio di stagione. Anche contro la Juventus, all’Allianz Stadium, il difensore spagnolo ha confermato personalità, aggressività e qualità nella gestione della fase difensiva, diventando rapidamente un punto di riferimento della retroguardia rossonera.

Borghi incorona Gila

L'impatto del nuovo acquisto non è passato inosservato nemmeno agli addetti ai lavori. Stefano Borghi, nel suo ultimo video di commento alla giornata sul proprio canale YouTube, ha speso parole importanti per il centrale del Milan, arrivando a definirlo il miglior investimento difensivo che il club avrebbe potuto realizzare.

“Mario Gila è indubbiamente il miglior acquisto difensivo che il Milan potesse fare: per me è uno dei migliori difensori che ci siano nel calcio italiano e lo sta dimostrando”.

Un giudizio netto, che testimonia quanto il rendimento dello spagnolo abbia impressionato nelle prime giornate di campionato.

Personalità e aggressività

Secondo Borghi, il valore di Gila non riguarda soltanto le qualità tecniche. Il difensore ha mostrato fin dalle prime partite una personalità importante, caratteristiche che gli permettono di assumersi responsabilità e di interpretare il ruolo con grande aggressività.

“È un difensore da battaglia, è un difensore di personalità, è un difensore che guida, è un difensore che rompe la linea, che arriva, che poi esce, che riparte”.

Parole che descrivono perfettamente il tipo di centrale che il Milan ha inserito nella propria rosa. Gila non è infatti un difensore statico: tende ad accorciare, uscire dalla linea e aggredire l'avversario, contribuendo anche alla prima costruzione.

L’unico campanello d’allarme

Se sul piano delle prestazioni il bilancio è estremamente positivo, resta però una piccola preoccupazione legata alla condizione fisica. Gila è stato costretto a lasciare il campo anzitempo anche contro la Juventus, dopo aver già avuto problemi nelle precedenti partite contro Torino e Venezia.

Si tratta quindi della terza gara consecutiva nella quale lo spagnolo non riesce a completare i novanta minuti. Le prime indicazioni, tuttavia, sembrano escludere un problema particolarmente serio e il Milan conta di poterlo avere nuovamente a disposizione per la trasferta contro la Lazio.

Nel frattempo, le parole di Borghi fotografano bene l'impatto avuto dal centrale: per il Milan, Gila si sta trasformando in una certezza della nuova difesa.