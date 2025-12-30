Bazzani: “Nkunku? Positivo che abbiano fatto calciare il rigore a lui”

Fabio Bazzani è intervenuto ai microfoni di DAZN in cui ha parlato della doppietta di Nkunku contro il Verona

Fabio Bazzani ha parlato a DAZN in merito alla doppietta di Nkunku contro il Verona:

“La cosa bella di ieri (domenica, ndr) che Nkunku si deve portare oltre all’essersi sbloccato è che c’è una squadra che gli ha consegnato il rigore. Questo cosa vuol dire: durante la settimana, nonostante tutte le difficoltà, il giocatore si allena bene, ha gli atteggiamenti giusti e la squadra gli vuole bene e ieri gli ha consegnato la possibilità di sbloccarsi. Gli togli i pensieri negativi, quindi cerchi di togliergli la negatività dandogli fiducia, facendogli capire che i colpi li ha stimolandogli durante l’allenamento. Non gli fai perdere la convinzione e la sicurezza che nei mezzi che ha nonostante il momento di calo”.