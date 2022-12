Milan, Bakayoko a Salerno già da gennaio? C’è un ostacolo

Bakayoko alla Salernitana? L'affare piace più al Milan che a Iervolino. Il futuro del difensore milanista dipende dalle scelte di Coulibaly

Redazione Il Milanista

Il futuro di Tiemoue Bakayoko potrebbe chiamarsi Salernitana. La stessa Salernitana che il Milan affronterà il 4gennaio prossimo all'Arechi per la prima trasferta dell'anno 2023 dopo la sosta Mondiali. Il club del patron Danilo Iervolino sarà chiamato prima ad affrontare proprio i Campioni d'Italia in carica e poi il Torino nel giro di pochi giorni. Atalanta e poi il Napoli di Spalletti. Non sfide banali per mister Nicola che chiede rinforzi funzionali al suo modulo (3-5-2).

Bonazzoli potrebbe essere in uscita: Verona e Cremonese starebbero alla finestra ma avrebbero bisogno di una compartecipazione sull'ingaggio di 1,5 milioni di euro. La Salernitana non esclude nemmeno il nome di Daniele Rugani che potrebbe arrivare dalla Juventus e sarebbe facile da inserire nel terzetto di difesa di Nicola. Così come Bakayoko, appunto che potrebbe diventare un valido sostituto di Lassana Coulibaly nel caso in cui decidesse di fare le valigie per trasferirsi all'estero (si parla di Ligue1 o Premier League).

Il club rossonero avrebbe provato a contattare già il club campano granato per parlare di un trasferimento del giocatore già da gennaio. Per ora si aspettano le decisioni di Coulibaly per parlare di un eventuale innesto del rossonero. Il Milanspinge ma la Salernitana nicchia e vorrebbe trattenerlo fino a giugno prossimo. In tutto questo però, grandissima attenzione ad altre novità di mercato. Annuncio improvviso: "Il Milan è pronto a presentare l'offerta!" <<<