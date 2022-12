News improvvisa, arriva l’annuncio: “Il Milan è pronto a fare l’offerta”

Il Mondiale in Qatar è alle fasi finali, mentre il Milan prepara le sue prossime mosse di mercato. Mosse che Maldini e Massara metteranno in atto concretamente proprio subito dopo la fine della Coppa del Mondo. Questo dunque è un momento di studio, preparazione e attesa. Ma il momento di entrare in azione è sempre più vicino. Il primo fondamentale appuntamento di calciomercato del Milan previsto a gennaio è ovviamente quello con Rafael Leao.