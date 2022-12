Ieri è stato il compleanno del capitano del Milan Davide Calabria

“Dall'arrivo nel Settore Giovanile all'età di undici anni all'ennesimo compleanno festeggiato insieme alla famiglia rossonera. La storia di Davide Calabria è intrecciata da ormai oltre quindici anni con i nostri colori. Il Milan è la squadra nella quale il nativo di Brescia è cresciuto anno dopo anno , prestazione dopo prestazione, fino ad affermarsi come capitano della Prima Squadra in quest'annata. Dall'esordio all'età di 18 anni - nel maggio 2015 - in poi, Davide si è tolto numerose soddisfazioni insieme al Milan e ha avuto un percorso entusiasmante, culminato nella vittoria del recente Scudetto, in cui è stato assoluto protagonista sulla corsia di destra della formazione di Mister Pioli ”.

Il Milan lo incensa

“Un leader all'interno del gruppo rossonero e un giocatore estremamente affidabile, nel corso di questi anni Calabria ha inoltre dimostrato di saper agire in diversi ruoli nell'11 milanista, senza mai far mancare sacrificio e qualità al servizio della squadra. In questa stagione, il numero 2 ha disputato 9 partite - sette in campionato e due in Champions League - prima dell'infortunio che lo ha fermato ai box ad inizio ottobre. L'augurio da parte di tutta la famiglia rossonera è quello di rivederci presto in campo e di vivere ancora tante soddisfazioni con questa maglia: buon compleanno Davide!”. Questo il comunicato del Milan.