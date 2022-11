Milan: l’infermeria inizia a svuotarsi in vista della sfida con la Salernitana

Il portiere del Milan, dicevamo, si è ridotto i giorni di ferie per farsi trovare pronto prima del 2 dicembre a Milanello. I medici raccomandano cautela nel suo caso vista la natura dell'infortunio. Davide Calabria invece -fermo da 1° ottobre- dovrebbe essere quasi pronto per tornare a disposizione di mister Pioli. Al momento si sta godendo le "ferie" in Thailandia. Infine il belga classe '99 -fermatosi anche lui nella gara contro l'Empoli causa distorsione al ginocchio- sarà senza dubbio schierata contro la squadra di Nicola. Discorso diverso poi per Ibrahimovic e Florenzi per i quali ci vorrà da aspettare ancora un po' per rivederli in campo.