È stata designata la squadra arbitrale che dirigerà Milan-Bologna. Per la sfida tra rossoneri e rossoblù, il direttore di gara sarà Sacchi, affiancato dai due assistenti Baccini e Dei Giudici. Ufficializzati anche il quarto uomo e gli addetti alla sala VAR.

Milan-Bologna, la squadra arbitrale completa

Di seguito la designazione per la partita: