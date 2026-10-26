Ufficiale la designazione arbitrale di Milan-Bologna: Sacchi sarà l'arbitro della partita. Ecco gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti VAR e AVAR.

Riccardo Focolari
- Milano

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È stata designata la squadra arbitrale che dirigerà Milan-Bologna. Per la sfida tra rossoneri e rossoblù, il direttore di gara sarà Sacchi, affiancato dai due assistenti Baccini e Dei Giudici. Ufficializzati anche il quarto uomo e gli addetti alla sala VAR.

Milan-Bologna, la squadra arbitrale completa

Di seguito la designazione per la partita:

  • Arbitro: Sacchi
  • Assistenti: Baccini – Dei Giudici
  • IV uomo: Colombo
  • VAR: Giua
  • AVAR: Paterna
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