Ufficiale la designazione arbitrale di Milan-Bologna: Sacchi sarà l'arbitro della partita. Ecco gli assistenti, il quarto uomo e gli addetti VAR e AVAR.
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È stata designata la squadra arbitrale che dirigerà Milan-Bologna. Per la sfida tra rossoneri e rossoblù, il direttore di gara sarà Sacchi, affiancato dai due assistenti Baccini e Dei Giudici. Ufficializzati anche il quarto uomo e gli addetti alla sala VAR.
Milan-Bologna, la squadra arbitrale completa
Di seguito la designazione per la partita:
- Arbitro: Sacchi
- Assistenti: Baccini – Dei Giudici
- IV uomo: Colombo
- VAR: Giua
- AVAR: Paterna
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