L'ex attaccante del Milan, André Silva, ha condiviso i suoi ricordi della parentesi rossonera. André Silva, che ora gioca nel Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a gazzetta. it riguardo alla sua avventura con il Milan

Riguardo al Milan di oggi, il giocatore portoghese ha affermato

"Avrei potuto essere più paziente. Dovevo dimostrare più pazienza e impegnarmi senza fretta. Non ho percepito fiducia e opportunità, così ho deciso di cambiare. Ero giovane e desideravo ottenere tutto immediatamente. La squadra non ha reso come un vero Milan, ma il club ha molte esigenze, è complesso. È un rimpianto? Il Milan mi ha aiutato a crescere enormemente, sono riconoscente di aver fatto parte di quel percorso”."Ho seguito il derby? Certamente. Sono arrivati dopo una sconfitta contro il Bologna e so bene cosa significa perdere in un ambiente come quello del Milan, comprendo le pressioni. Non deve essere stato semplice. Riusciranno a qualificarsi per la Champions? Sì, spero proprio di sì, credo che Amorim sarà in grado di farcela. ” E qual è la mia impressione su Gattuso primo con la Lazio? Beh, spererei che al vertice della classifica ci fosse il Milan e non la Lazio, non ho smesso di tifare… Ho passato solo sei mesi con Gattuso, ma sono felice per lui e per questa stagione straordinaria. All'epoca stava appena iniziando la sua carriera da allenatore, veniva dalla Primavera, ora le cose sono cambiate e ha acquisito molta esperienza”.