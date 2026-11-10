L'ex attaccante del Milan ha ricordato in breve la sua esperienza in rossonero
L'ex attaccante del Milan, André Silva, ha condiviso i suoi ricordi della parentesi rossonera. André Silva, che ora gioca nel Porto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a gazzetta. it riguardo alla sua avventura con il Milan"Avrei potuto essere più paziente. Dovevo dimostrare più pazienza e impegnarmi senza fretta. Non ho percepito fiducia e opportunità, così ho deciso di cambiare. Ero giovane e desideravo ottenere tutto immediatamente. La squadra non ha reso come un vero Milan, ma il club ha molte esigenze, è complesso. È un rimpianto? Il Milan mi ha aiutato a crescere enormemente, sono riconoscente di aver fatto parte di quel percorso”.
Riguardo al Milan di oggi, il giocatore portoghese ha affermato"Ho seguito il derby? Certamente. Sono arrivati dopo una sconfitta contro il Bologna e so bene cosa significa perdere in un ambiente come quello del Milan, comprendo le pressioni. Non deve essere stato semplice. Riusciranno a qualificarsi per la Champions? Sì, spero proprio di sì, credo che Amorim sarà in grado di farcela. ” E qual è la mia impressione su Gattuso primo con la Lazio? Beh, spererei che al vertice della classifica ci fosse il Milan e non la Lazio, non ho smesso di tifare… Ho passato solo sei mesi con Gattuso, ma sono felice per lui e per questa stagione straordinaria. All'epoca stava appena iniziando la sua carriera da allenatore, veniva dalla Primavera, ora le cose sono cambiate e ha acquisito molta esperienza”.
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