Ruben Amorim si racconta e fa il punto sul momento del Milan. Il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN nella settimana che accompagna i rossoneri verso la ripresa del campionato. Tanti gli argomenti affrontati dall'allenatore, dal suo legame con il club alla mentalità con cui affrontare la stagione, passando per Gonçalo Ramos e le esperienze maturate in precedenza allo Sporting Lisbona e al Manchester United.

Amorim e il legame con il Milan

Il tecnico portoghese ha raccontato il rapporto speciale che lo lega al club rossonero fin da quando era bambino: “Tutti sanno che il Milan è una delle squadre che seguivo da ragazzo. La storia del club è legata anche a quella delle squadre portoghesi e, ai miei tempi, il Milan era la squadra più forte d'Italia, mentre il calcio italiano era considerato il miglior campionato del mondo”.

Amorim ha poi spiegato di aver sentito una connessione particolare con il club: “Ho percepito un legame con il Milan e con il momento che sta vivendo, oltre ad aver apprezzato tutto quello che è stato fatto per portarmi qui. Ho sentito che fosse la scelta giusta per me. Finora è andata molto bene, anche se non sono mancati momenti più complicati. Fa parte del percorso. Sono felice di essere qui e sento una grande responsabilità nell'aiutare questo club a tornare dove merita”.

La fiducia in Gonçalo Ramos

Uno dei temi affrontati durante l'intervista è stato anche il rendimento di Gonçalo Ramos. Amorim ha confermato pienamente la propria fiducia nell'attaccante portoghese: “L'ho già detto: non dirò mai a un giocatore che deve correre di meno. La cosa più importante è che stiamo segnando. È chiaro che un attaccante abbia bisogno di trovare il gol e sono convinto che lui ci riuscirà”.

Il tecnico ha poi sottolineato l'importanza del lavoro svolto dall'attaccante anche quando non riesce a trovare la via della rete: “Con la Nazionale forse ha avuto meno occasioni per segnare, ma a volte il calcio funziona così. Sta lavorando molto e se la squadra segna è anche merito suo. Deve continuare ad aiutare i compagni come sta facendo: i gol arriveranno”.

“Vogliamo vincere ogni partita”

Amorim ha poi chiarito quale deve essere la mentalità del Milan in questa stagione. L'obiettivo è affrontare ogni gara con la stessa ambizione: “Vogliamo vincere tutte le partite. Alla fine faremo i conti, ma questo deve essere il nostro obiettivo all'inizio di ogni settimana”.

Il portoghese ha aggiunto: “Avremo tanti impegni ravvicinati e ogni volta che scendiamo in campo abbiamo la responsabilità di cercare la vittoria. Non basta però vincere: vogliamo anche provare a giocare un calcio bello da vedere”.

Sporting e Manchester United, esperienze preziose

Infine, Amorim ha parlato delle esperienze maturate allo Sporting Lisbona e al Manchester United, spiegando quanto abbiano contribuito alla sua crescita professionale.

“Quello che ho vissuto negli altri club mi aiuta ad affrontare ogni nuova sfida. Qui, per certi aspetti, è più simile al Portogallo, perché c'è una pressione diversa e le persone vivono la squadra con grande passione. Sono abituato a questo tipo di ambiente”.

Diverso, invece, il contesto trovato in Inghilterra: “Il Manchester United è un club globale, proprio come il Milan, e ogni cosa che fai assume un peso importante. Quell'esperienza mi ha aiutato a capire come comportarmi nel modo migliore anche qui”.

Amorim ha infine spiegato di considerare tutto il percorso della propria carriera come una preparazione alla nuova avventura rossonera: “Tutto quello che ho vissuto mi è servito per arrivare a questo punto, in un club così speciale, ed essere pronto ad aiutarlo. Sono sicuro che le esperienze del passato mi saranno utili sia nei momenti positivi sia in quelli più difficili che affronteremo con questa squadra”.