Ruben Amorim studia nuove soluzioni per il Milan in vista del Sassuolo: possibile conferma della difesa a quattro e spazio a un assetto più offensivo.
Leao-Milan, addio in estate?
La ripresa del campionato si avvicina e Ruben Amorim è alle prese con le scelte per la trasferta contro il Sassuolo. Il tecnico portoghese sembra intenzionato a proseguire sulla strada della difesa a quattro, già proposta nelle ultime uscite, ma gli infortuni sulle fasce potrebbero spingerlo verso una soluzione ancora più offensiva.
Amorim insiste sulla difesa a quattro
Le indicazioni raccolte alla vigilia della sfida del Mapei Stadium portano verso la conferma del nuovo assetto. Dopo la vittoria contro il Lecce, Amorim ha infatti continuato a lavorare sulla linea a quattro, con Mario Gila utilizzabile anche sulla corsia destra e Davide Bartesaghi pronto a trovare spazio a sinistra.
Una scelta che permetterebbe al Milan di avere maggiore libertà nella fase offensiva, lasciando più spazio agli esterni d'attacco.
Moreira o Cissé, la tentazione offensiva
L'assenza di Alexis Saelemaekers apre però un'altra possibilità. Amorim potrebbe decidere di schierare dall'inizio Diego Moreira oppure Alphadjo Cissé, aumentando il peso offensivo della squadra.
Si tratterebbe di una soluzione particolarmente aggressiva, con più giocatori offensivi contemporaneamente in campo. Il tecnico dovrà però trovare il giusto equilibrio, soprattutto considerando la qualità del Sassuolo e l'importanza della gara.
Estupiñán, resta l'ottimismo
L'altro dubbio riguarda Pervis Estupiñán, alle prese con il problema al ginocchio accusato durante gli impegni con l'Ecuador. Il Milan conserva ancora qualche speranza di recuperarlo per domenica, ma la sua situazione verrà valutata con attenzione dallo staff medico.
Nel frattempo Bartesaghi resta una delle principali alternative sulla corsia mancina.
Una ripartenza subito importante
Il Milan tornerà in campo domenica alle 18 contro il Sassuolo, dando il via a un periodo particolarmente intenso. I rossoneri dovranno affrontare nove partite nell'arco di 28 giorni tra campionato ed Europa League, rendendo fondamentali rotazioni e gestione delle energie.
Per Amorim, dunque, la sfida del Mapei Stadium rappresenterà anche un'occasione per verificare sul campo la nuova identità tattica della squadra.
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