Domenica il Milan sfiderà il Frosinone nella dodicesima giornata del campionato di Serie A: le formazioni potenziali e le informazioni sul match

Dopo la seconda pausa stagionale, l'ultima del 2026, ilguidato dasi prepara a rituffarsi nel campionato. I rossoneri scenderanno in campo contro ilper la partita valida per la dodicesima giornata di Serie A, con inizio fissato per domenica 22 novembre alle ore 18:00. Di seguito sono fornite tutte le informazioni pertinenti riguardo al match: formazioni probabili, ultime notizie, arbitri e dove seguire l'incontro.

La probabile del Milan (4-3-3)16 Maignan

34 Gila 5 De Winter 13 Diawara 33 Bartesaghi

80 Musah 14 Modric 12 Rabiot

22 Moreira 9 G. Ramos 11 Pulisic

In panchina: 41 Bouyer, 96 Torriani, 42 F. Terracciano, 48 M. Cissé, 31 Pavlovic, 2 Estupinan, 47 Perera, 30 Jashari, 28 Comotto, 55 Vos, 40 Ossola, 20 Hutchinson, 70 Cisse, 49 Menon, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: /

Infortunati: Saelemaekers, P. Terracciano, Gabbia, Chukwueze, Loftus-Cheek, Tomori

Squalificati: /

Diffidati: /

Le ultime dai campiMaignan è tornato al 100%: stamattina ha svolto l'allenamento completo, dopo che ieri aveva fatto una parte di esercizi personalizzati. Situazione differente per Pavlovic, che anche oggi ha partecipato parzialmente all'allenamento di squadra: non è ancora al massimo della forma e si cercherà di recuperarlo per il giorno prima della partita. Non si esclude la possibilità che resti a riposo domenica. In difesa ci saranno Gila, De Winter, Diawara e uno tra Bartesaghi ed Estupinan. A centrocampo è certa la presenza di Modric, affiancato da Musah e Rabiot nel suo ormai usuale ruolo ibrido. In attacco sarà confermato Goncalo Ramos, che punta a tornare a segnare in campionato, con Diego Moreira a destra e Pulisic a sinistra; l’americano è in ottima condizione, ma anche reduce da un lungo volo, quindi Cisse rimane come opzione.