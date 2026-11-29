Il percorso di Fikayo Tomori al Milan sembrava destinato a separarsi da quello rossonero. Negli ultimi mesi, però, lo scenario è cambiato. Il difensore inglese è tornato a essere una risorsa per Rúben Amorim e la prestazione contro l'Olympiacos ha confermato la sua ritrovata centralità.

A fine partita, il tecnico portoghese ha speso parole significative nei suoi confronti, riconoscendo anche di aver modificato la propria valutazione rispetto all'inizio della stagione.

Le parole di Amorim e il nuovo ruolo di Tomori

“Tomori è veloce, ed oggi è importante. Poi ha esperienza, quando entra in campo fa il suo lavoro. Non è importante l'età che ha, può migliorare tanto, si può adattare centrale. Ho cambiato idea rispetto ad inizio stagione, e sono grato di questo. Situazioni del genere cambiano la nostra stagione. Ha recuperato da un infortunio e oggi era pronto, sia mentalmente che fisicamente”.

Dichiarazioni che fotografano il cambiamento nella posizione dell'allenatore. Tomori, inizialmente ai margini del progetto, è riuscito a rimettersi in gioco e a guadagnare nuovamente considerazione.

Contratto in scadenza: il Milan valuta il rinnovo

Adesso si apre anche una riflessione sul futuro. Il contratto del centrale inglese scade al termine della stagione e la società dovrà decidere se avviare un confronto per il prolungamento.

La ritrovata fiducia di Amorim rappresenta un elemento importante, soprattutto considerando la possibilità di avere in rosa un difensore con esperienza e caratteristiche utili in più posizioni. Non c'è ancora una decisione definitiva, ma la situazione di Tomori è cambiata sensibilmente rispetto a qualche mese fa.