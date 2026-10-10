Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, Ruben Amorim ha fatto il punto sulla situazione del Milan, soffermandosi sulle condizioni della squadra dopo la pausa per le nazionali e sulle scelte in vista del prossimo impegno di campionato. L'allenatore portoghese ha parlato anche di Gonçalo Ramos, delle possibili soluzioni tattiche e delle prospettive di Francesco Camarda, confermando la volontà di puntare sui giovani e di gestire con attenzione le tante partite in calendario.

Amorim suona la carica: “Le prossime partite saranno importanti”

Il tecnico rossonero ha spiegato che gli effetti della sosta dipendono dalle condizioni dei singoli giocatori e dal numero di impegni affrontati con le rispettive nazionali. Per alcuni la pausa è stata un'occasione per recuperare energie, mentre altri sono tornati dopo aver disputato diverse gare.

“Adesso dobbiamo accelerare, perché le prossime partite saranno decisive per la nostra stagione”, è il messaggio lanciato da Amorim. L'allenatore ha inoltre sottolineato come la presenza di tanti calciatori nelle rispettive selezioni rappresenti un segnale positivo, pur comportando difficoltà nella gestione dei carichi di lavoro.

Il ritorno a Milanello e le condizioni della squadra

Amorim ha raccontato di aver ritrovato un gruppo contento di tornare a lavorare insieme. Durante la sosta, lo staff ha cercato di sfruttare ogni occasione per migliorare la condizione atletica e provare nuove soluzioni, anche attraverso l'amichevole disputata contro il Padova.

Il tecnico ha citato anche il lavoro svolto con Hutchinson e le indicazioni positive arrivate dai giocatori impegnati con le nazionali, tra cui Ramos, Jashari e Moreira. Non è mancato un riferimento al problema fisico di Saelemaekers.

La preparazione, però, dovrà trovare conferma sul campo. Per Amorim, l'obiettivo immediato è chiaro: arrivare pronti alla trasferta contro il Sassuolo e conquistare i tre punti.

Gonçalo Ramos, Amorim spiega cosa serve per rilanciarlo

Tra gli argomenti affrontati in conferenza c'è anche Gonçalo Ramos, reduce da prestazioni positive con il Portogallo. L'allenatore ha chiarito che il suo compito non consiste nel costruire il gioco esclusivamente attorno a un singolo attaccante, ma nel mettere l'intera squadra nelle condizioni di rendere al meglio.

“Dobbiamo creare più occasioni per i nostri attaccanti, non soltanto per Ramos”, ha spiegato Amorim, ribadendo che il principale obiettivo resta la vittoria. Il tecnico si è comunque detto soddisfatto di aver ritrovato il giocatore più sereno e fiducioso, auspicando che questo stato d'animo possa avere effetti positivi anche sul rendimento con il Milan.

Difesa a quattro, nessuna anticipazione sulle scelte

Amorim non ha voluto svelare quale assetto tattico utilizzerà contro la squadra di Alberto Aquilani. La possibilità di passare dalla difesa a tre a quella a quattro dipenderà dalle caratteristiche della partita e dalle situazioni che si presenteranno in campo.

Per il portoghese, la differenza non riguarda necessariamente i nomi scelti nell'undici iniziale, ma soprattutto i movimenti e i dettagli che possono modificare gli equilibri della squadra.

“Ho già in mente cosa proporre domani, ma non lo dirò, altrimenti Aquilani lo saprebbe”, ha scherzato l'allenatore. Amorim ha ribadito di voler mettere i propri giocatori nelle condizioni di sentirsi a proprio agio, mantenendo al tempo stesso la capacità di sorprendere gli avversari.

I complimenti ad Aquilani: “Avrà un grande futuro”

Nel corso della conferenza, il tecnico rossonero ha espresso parole di apprezzamento anche per Alberto Aquilani. Amorim ha ricordato la conoscenza del collega e ha evidenziato alcuni aspetti del suo approccio tattico, dalla gestione del possesso alla capacità di scegliere i momenti giusti per il pressing.

L'allenatore del Milan ha inoltre individuato alcune influenze riconducibili al lavoro di Roberto De Zerbi, soprattutto nella gestione dei difensori centrali. Per Amorim, Aquilani possiede qualità e idee che potrebbero consentirgli di costruire un percorso importante nel mondo del calcio.

Camarda avrà più minuti: “È pronto”

Uno dei passaggi più significativi riguarda Francesco Camarda. Interpellato sulle voci relative a un possibile nuovo attaccante, Amorim ha preferito concentrarsi sugli impegni immediati, rinviando ogni valutazione sul mercato invernale.

Il tecnico ha però annunciato che il giovane centravanti avrà maggiori opportunità: “Camarda giocherà di più. Sta imparando molto, ma è pronto e avrà più minuti rispetto a quelli avuti finora”.

Amorim ha ricordato che, con l'aumento delle partite, sarà necessario ruotare gli uomini e gestire le energie. In questo contesto, il giovane attaccante potrà ritagliarsi uno spazio più ampio e dimostrare il proprio valore.

Tomori, Loftus-Cheek e Hutchinson: risorse importanti

In chiusura, Amorim ha parlato anche di Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Hutchinson, considerandoli elementi che potranno avere un ruolo significativo nelle prossime settimane. Il lavoro svolto durante la sosta ha permesso allo staff di provarli in posizioni differenti, aumentando le alternative tattiche a disposizione.

Il tecnico ha inoltre citato la gestione di Christian Pulisic, reduce da un infortunio e accompagnato gradualmente verso il ritorno a una condizione ottimale.

Il messaggio finale è legato alla necessità di sfruttare tutta la rosa. Con un calendario intenso all'orizzonte, il Milan avrà bisogno del contributo di più giocatori per affrontare i prossimi impegni e continuare a inseguire i propri obiettivi.