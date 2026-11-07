La sconfitta contro il Ferencvaros ha lasciato conseguenze importanti in casa Milan. Il 2-0 incassato a San Siro ha riaperto interrogativi sul rendimento della squadra e sulla capacità di mantenere continuità tra campionato ed Europa League. Dopo la convincente vittoria nel derby contro l'Inter, la prestazione europea ha rappresentato un passo indietro difficile da digerire per Ruben Amorim e per la società.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico portoghese avrebbe avuto un confronto acceso con la squadra negli spogliatoi dopo la partita. Anche Gerry Cardinale avrebbe manifestato la propria delusione per quanto visto in campo. La proprietà si aspetta risposte concrete, mentre la dirigenza guarda già alla prossima sessione di mercato per valutare eventuali interventi.

Amorim vuole una reazione: nel mirino l'atteggiamento della squadra

Il problema principale non riguarda soltanto il risultato, ma soprattutto il modo in cui è maturata la sconfitta. Il Milan è apparso lontano dalla squadra ammirata nel derby, mostrando difficoltà nell'approccio e nella gestione dei momenti della partita.

Le rotazioni effettuate in Europa League non hanno prodotto le risposte attese. Alcuni giocatori chiamati a sfruttare un'occasione importante non sono riusciti a convincere e lo stesso allenatore ha dovuto fare i conti con una prestazione complessivamente insufficiente.

Adesso Amorim vuole ritrovare compattezza e spirito di gruppo. Il tecnico portoghese sa che non bastano le qualità individuali per costruire una squadra competitiva: servono intensità, concentrazione e la stessa determinazione mostrata contro l'Inter.