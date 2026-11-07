Nuovo problema per Ruben Amorim in vista della trasferta contro il Genoa. Il Milan dovrà fare a meno di Strahinja Pavlovic, che non sarà disponibile per la gara di domani a Marassi, valida per l'11ª giornata di Serie A. Il difensore serbo, già assente nell'impegno europeo contro il Ferencvaros per alcuni problemi fisici, è stato fermato negli ultimi giorni da forti coliche che gli hanno impedito di recuperare.

Pavlovic salta il Genoa: le condizioni del difensore

Nonostante i tentativi di tornare a disposizione e il lavoro individuale svolto negli ultimi giorni a Milanello, le condizioni del centrale non hanno consentito allo staff medico di dare il via libera. Amorim ha quindi deciso di non rischiare il giocatore, evitando di accelerare il suo rientro in una fase delicata della stagione.

Si tratta di un'assenza importante per il reparto arretrato rossonero. Pavlovic è diventato un elemento di riferimento della difesa e la sua indisponibilità costringerà l'allenatore portoghese a rivedere le proprie scelte per la partita contro la formazione di Daniele De Rossi.

Adesso l'attenzione si sposta sulle possibili alternative. Koni De Winter e Mario Gila sono tra i candidati per comporre il reparto centrale, con le ultime valutazioni dello staff tecnico che definiranno l'assetto definitivo.

Per il Milan si aggiunge dunque un'altra difficoltà alla vigilia di una partita fondamentale per ripartire dopo la sconfitta interna contro il Ferencvaros. A Marassi i rossoneri sono chiamati a reagire e a ritrovare risultati in campionato, ma dovranno farlo senza uno dei propri difensori più importanti.