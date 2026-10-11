A pochi minuti dal fischio d'inizio di Sassuolo-Milan, Ruben Amorim è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida del Mapei Stadium. Per i rossoneri si tratta del primo impegno dopo la lunga sosta per le nazionali, un appuntamento importante per riprendere il cammino in campionato. Il tecnico portoghese ha parlato delle ambizioni del club, dell'approccio richiesto ai suoi giocatori, delle possibili soluzioni tattiche e della situazione di Gonçalo Ramos.

Amorim a Sky: “Vogliamo vincere e giocare bene”

Il ricordo dell'ultimo Scudetto conquistato dal Milan al Mapei Stadium, quattro anni fa, riporta alla mente un momento significativo della storia rossonera. Amorim, però, preferisce concentrarsi sul presente e sugli obiettivi della squadra.

“Mi hanno raccontato che questo è uno stadio difficile. So che negli ultimi anni ci sono state alcune difficoltà, ma questa è una stagione diversa. Noi vogliamo vincere, esprimere un buon calcio e proseguire il nostro percorso”, ha dichiarato l'allenatore rossonero.

La mentalità prima del modulo: “Ogni pallone è importante”

Per Amorim, vestire la maglia del Milan comporta responsabilità che vanno oltre il risultato della singola partita. Anche il lavoro quotidiano deve essere affrontato con la massima attenzione, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

“Al Milan ogni aspetto conta. Vogliamo lavorare bene in ogni allenamento, perché questo è ciò che ci si aspetta quando si fa parte di un club così importante”, ha spiegato il tecnico.

L'allenatore ha poi commentato la posizione più larga di Gila e la possibilità di modificare l'assetto difensivo durante la gara.

“Vedremo se giocheremo con una difesa a tre oppure a quattro. I giocatori in campo saranno sostanzialmente gli stessi: ciò che conta davvero è essere aggressivi e avere la mentalità giusta. Non è soltanto una questione di modulo, ma di atteggiamento e di come affrontiamo ogni pallone. Dobbiamo dare tutto in ogni situazione”, ha aggiunto Amorim.

Gonçalo Ramos, Amorim non è preoccupato

Tra gli argomenti affrontati nel pre-partita c'è anche Gonçalo Ramos, chiamato a trovare maggiore continuità realizzativa con la maglia rossonera. Il tecnico ha spiegato di aver parlato con il gruppo e con alcuni giocatori individualmente, ribadendo la propria fiducia nell'attaccante portoghese.

“Ho parlato con la squadra e anche con alcuni singoli. Non sono preoccupato per i gol di Gonçalo, perché sta lavorando molto bene. Dobbiamo crescere come collettivo: se miglioriamo tutti insieme, ogni giocatore avrà maggiori possibilità di segnare”, ha concluso l'allenatore.

Il messaggio di Amorim è chiaro: il Milan deve ripartire dal lavoro di squadra, dalla mentalità e dalla capacità di affrontare ogni partita con la giusta intensità. La trasferta contro il Sassuolo rappresenta il primo banco di prova dopo la sosta, con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo e dare continuità al percorso rossonero.