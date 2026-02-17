Allegri fa il punto sull’infermeria: Pulisic in dubbio, Leao sta bene

Allegri fa il punto sull’infermeria prima di Milan-Como: Pulisic da valutare, Leao in crescita Gimenez non ne avrà per molto.

In occasione della conferenza stampa pre Milan–Como di domani sera, mister Massimiliano Allegri, rispondendo ad alcune domande, ha fatto anche il punto sull’infermeria e sulle condizioni dei suoi giocatori.

In particolare, contro il Como mancheranno solo Rabiot (squalificato) e Gimenez, che però non resterà fuori ancora per molto. In più, Allegri ha messo in forse la presenza di Christian Pulisic. Ecco che cosa ha detto:

“A parte Rabiot che è squalificato, gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo di averlo a disposizione, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez sta lavorando bene, lo avremo al più presto con la squadra”.

Le condizioni di Leao

Ad una domanda relativa invece alla percentuale di condizione in cui si trova Rafa Leao ha risposto:

“Faccio fatica a dire la percentuale. Diciamo che sta bene. Ha fatto un buon allenamento anche ieri. È un giocatore, così come sarà Pulisic, che hanno avuto una stagione con problematiche fisiche ma hanno fatto gol importanti sia l’uno che l’altro. Nella parte finale della stagione, quando cambieranno totalmente il tipo di partite che andremo ad affrontare e ci sarà bisogno di giocatori tecnici come loro, sicuramente faranno molto bene”.

Dalle risposte di Allegri si evince dunque come due giocatori fondamentali come Pulisic e Leao non siano ancora al top della condizione (Pulisic soprattutto), ma saranno risorse importantissime nel finale di stagione.