Fabrizio Biasin, ha scritto riguardo a Max Allegri e la sua condotta con il Milan nell'ultimo periodo

Biasin prosegue

Sul gioco del Milan

"Dopo la delusione di Milan-Juve, molti hanno criticato Allegri, ritenendolo colpevole di "bruttezza calcistica". È vero che il tecnico del Milan non ha portato una grande brillantezza al gioco, ma è anche giusto riconoscere che in questa stagione aveva il compito di riportare ordine in un gruppo e in una società che ne erano privi. È riuscito a farlo, e questo ha un suo valore"."Adesso, però, deve farsi avanti, insieme ai suoi colleghi - e in particolare alle rispettive dirigenze - che da un tempo troppo lungo preferiscono rimanere nascoste, dicendo "dobbiamo qualificarci per la Champions". La verità è che Inter, Milan, Juventus e Napoli partono con l'obiettivo di vincere, altrimenti non avrebbe senso chiedere 139 euro per un posto in curva. Alla fine, solo una squadra può trionfare, è chiaro, ed è errato pensare a un fallimento per le altre, ma cerchiamo di non ingannarci"."È vero che il tecnico del Milan non ha portato una grandissima bravura nel gioco, ma è altrettanto vero che in questa stagione è stato chiamato a ripristinare l'ordine in un gruppo e in una società che ne erano privi. È riuscito nel suo compito, e questo non è un fatto da sottovalutare. Ora, però, è necessario che esca dall'ombra, lui e i suoi colleghi – o, in particolare, le dirigenze - che da troppo tempo scelgono di rifugiarsi in scuse come "dobbiamo qualificarci per la Champions".