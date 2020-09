Nazionale Under-21 – Un calciatore positivo al coronavirus

MILANO – Anche gli Azzurrini devono fare i conti con la pandemia! Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, un calciatore è stato trovato positivo al coronavirus nei test di rito svolti al raduno della Nazionale Under-21: prontamente, gli operatori sanitari sono intervenuti per evitare eventuali propagazioni del virus.

Infatti, il giocatore contagiato ed un suo compagno, che è stato a stretto contatto con lui, sono stati messi in isolamento: di conseguenza, non sono stati ammessi al ritiro della selezione azzurra e non saranno convocati per le sfide contro Slovenia e Svezia, in programma nei prossimi giorni.