MILANO – Domenica 11 ottobre l’Italia sarà impegnata in Nations League a Danzica, contro la Polonia. Per l’occasione i calciatori torneranno a giocare davanti ad un pubblico abbastanza numeroso. Come riporta TMW, le regole anti-Covid in vigore in Polonia consentono infatti di riempire uno stadio fino al 25% della capienza. A Danzica, quindi, ci saranno circa diecimila spettatori ad assistere all’incontro tra la nazionale di Jerzy Brzęczek e quella di Roberto Mancini.