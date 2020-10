Nations League, le formazioni ufficiali di Polonia-Italia

MILANO – Tra meno di un’ora Polonia e Italia scenderanno in campo a Danzica per affrontarsi in Nations League. I due Commissari Tecnici, Jerzy Brzęczek e Roberto Mancini, hanno diramato le rispettive formazioni ufficiali. Ecco le loro scelte.

POLONIA (4-2-3-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Krichowiak, Moder; Szymanski, Klich, Joswiak; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Pellegrini Belotti, Chiesa.