Nations League, Italia-Olanda: le formazioni ufficiali

MILANO – Tra poco più di un’ora Italia e Olanda si sfidano in Nations League nel Gewiss Stadium di Bergamo. Azzurri in campo con il consueto 4-3-3, ma qualche interprete diverso rispetto all’ultima uscita: in difesa torna Giorgio Chiellini, mentre davanti Ciro Immobile guida l’attacco, affiancato da Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. A centrocampo confermato Nicolò Barella. In porta il rossonero Gigio Donnarumma. Ecco le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Pellegrini, Immobile.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Akè; F. De Jong, Van de Beek, Blind; Wijnaldum, L. De Jong, Depay.