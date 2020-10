Marcolin sulla Nazionale: “E’ una squadra moderna, Mancini l’ha rilanciata”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, l’ex calciatore Dario Marcolin, oggi opinionista a DAZN, si è espresso sulla Nazionale: “Chi conosce Mancini sa che è uno scommettitore abituato a vincere. Ha deciso di puntare sui giovani e modellarli: l’Italia è una squadra moderna, magari è meno fisica rispetto al passato ma corre tanto e sa giocare palla a terra. Il merito di Roberto è quello di aver rilanciato questa Nazionale, accompagnando per mano i giocatori per farli diventare grandi. La Nazionale può dare fastidio a tutti agli Europei, per come è stata costruita nel tempo e per il fatto che non sia un lavoro estemporaneo”.