Mancini sugli stadi: “Dovrebbero entrare più persone, in Italia troppo pessimismo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale, si è espresso sull’emergenza Covid e sugli stadi ancora chiusi in Italia: “Credo che la situazione di oggi non sia paragonabile a quella di marzo. L’Italia in questo momento è forse la Nazione migliore, nel senso che non ha grandissimi problemi. Però penso che ci siano troppi pessimisti. La vita deve andare avanti e credo sia giusto ad esempio far entrare più persone negli stadi. Si tratta di strutture all’aperto, in cui si possono tranquillamente mantenere le giuste distanze: sono convinto che le persone rispetterebbero questo tipo di situazione”.