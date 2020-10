MILANO – Nonostante faccia fatica a trovare la via del gol con la Nazionale, Roberto Mancini apprezza molto il lavoro svolto in campo da Ciro Immobile e ne ha preso pubblicamente le difese, attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter: “Segnerai il gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia!”. L’ennesimo attestato di fiducia e stima a cui la Scarpa d’Oro ha risposto, sempre sui social, con un: “Grazie Mister”.