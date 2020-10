Le formazioni ufficiali di Italia-Moldova

MILANO – Alle 20.45 l’Italia affronta a Firenze la Moldova in amichevole, preparandosi in vista della sfida di Nations League in programma domenica sera contro la Polonia. Formazione praticamente stravolta rispetto all’ultima uscita degli azzurri, con il tridente offensivo composto da Berardi, El Shaarawy e Caputo. In porta Sirigu sostituisce Donnarumma, a centrocampo giocano Cristante e Bonaventura ai lati di Locatelli. In difesa spazio a Lazzari sulla fascia destra. Ecco le formazioni ufficiali.

ITALIA (4-3-3): Sirigu, Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi, Locatelli, Cristante, Bonaventura, Berardi, Caputo, El Shaarawy. CT: Mancini.

MOLDOVA (5-3-1-1): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu. CT: Firat.