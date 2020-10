Italia, Verratti: “C’è un po’ di rammarico, ora pensiamo all’Olanda”

MILANO – Intervistato da Rai Sport, Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, ha commentato il pareggio maturato a Danzica contro la Polonia: “Era una partita dura e lo sapevamo, penso però che le condizioni del campo siano state penalizzanti, per entrambe le squadre. Nonostante questo abbiamo creato svariate occasioni, ma dovevamo finalizzarle. C’è un po’ di amaro in bocca, ma è comunque un punto utile. Ora cerchiamo di recuperare per mercoledì: la sfida con l’Olanda sarà molto importante e affascinante e dovremo consolidare il primo posto nel girone”.