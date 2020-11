Italia U21, vittoria in Islanda nel segno di Pobega. E il Milan gongola…

MILANO – L’Italia Under 21 è uscita vittoriosa dallo scontro con l’Islanda, andato in scena a Reykjavik questo pomeriggio. Un successo fondamentale, arrivato grazie alla doppietta di Tommaso Pobega, centrocampista in forza allo Spezia ma il cui cartellino è di proprietà del Milan. Il classe ’99 non aveva mai segnato prima con la maglia azzurra: oggi ci è riuscito per due volte, regalando alla squadra di Paolo Nicolato tre punti preziosissimi in questo cammino verso gli Europei. Ora il Girone A vede l’Italia al primo posto con diciannove punti, tre in più dell’Irlanda che occupa la seconda posizione.