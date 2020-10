Italia-Moldova, Evani: “Grande occasione per chi solitamente gioca meno”

MILANO – L’ex calciatore del Milan Alberico Evani, oggi assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato ai microfoni di Rai Sport poco prima del fischio d’inizio di Italia-Moldova: “Questa amichevole rappresenta un’occasione per chi solitamente gioca meno. L’avversario non è di quelli difficilissimi, ma è importante replicare sul campo le cose fatte in settimana. Nessuna gara è scontata. I ragazzi che scendono in campo devono cogliere quest’opportunità, molto importante per loro ma anche per noi, che in questo modo possiamo valutarli meglio. Il nostro sistema di gioco rimane lo stesso, a prescindere dagli interpreti: speriamo di fornire una prestazione all’altezza di quelle che abbiamo offerto ultimamente”.