Italia, Mancini: “Contro la Polonia occasione sprecata”

MILANO – In seguito al pareggio a reti bianche sul campo della Polonia in Nations League, Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, non ha nascosto un pizzico di amarezza: “La considero un’occasione persa. Il campo era in pessime condizioni e la palla rimbalzava male, ma non cerco alibi: avremmo dovuto chiudere il primo tempo con almeno un gol di vantaggio. Abbiamo comunque fatto una buona prestazione, giocando sempre all’attacco. Il pari ci sta stretto, anche se arriva contro un avversario molto forte. E’ un girone equilibrato, che si deciderà alla fine”.