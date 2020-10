Italia, Lazzari: “C’è grande entusiasmo, così è più semplice giocare bene”

MILANO – Manuel Lazzari, esterno destro della Lazio, ha fornito una grande prestazione ieri sera con la maglia dell’Italia nell’amichevole vinta 6-0 contro la Moldova. Il classe ’93 è stato intervistato dai microfoni di Rai Sport: “La Nazionale è il massimo per un giocatore, mi è mancata tanto. Aver potuto giocare titolare è stato fantastico. Abbiamo fatto una bellissima partita e ci siamo divertiti tutti. Ho ritrovato un gruppo molto cresciuto, c’è grande alchimia e si respira entusiasmo. In un clima come questo diventa più semplice giocare bene. Ora devo pensare a fare del mio meglio con la Lazio per essere richiamato dal CT e, se verrò convocato, darò il massimo per guadagnarmi il posto da titolare”.