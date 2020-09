Italia, Immobile: “Abbiamo fatto cose straordinarie. Normale che ci siano grandi aspettative”

MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Esercito, Ciro Immobile ha parlato anche della Nazionale: “Giocarci è il sogno di tutti i calciatori, ma al tempo stesso è un privilegio per pochi. Quando indossi quella maglia devi goderti al massimo tutte le emozioni che ti regala. È una gratificazione immensa, rappresentare in campo la propria nazione è motivo di orgoglio. Siamo una squadra con la giusta unione tra giocatori esperti e giovani talenti: abbiamo compiuto un percorso eccezionale finora. Giustamente ci sono parecchie aspettative su di noi, ma questo è uno stimolo in più per giocare l’Europeo del prossimo anno. Il mio obiettivo è arrivarci al massimo della forma”.